Schwerdtner blieb auch bei der Forderung der Linken, dass Deutschland schon 2035 klimaneutral werden müsse. "Aber die Zeit drängt, man hat sehr viel versäumt, gerade im Verkehr oder bei der Sanierung von Wohnungen", sagte die 35-jährige Journalistin in dem dpa-Doppelinterview. "Wir müssen die Menschen viel konkreter davon überzeugen, wie es geschehen soll." Gefordert seien die Verursacher von CO2 und "eben nicht die arbeitenden Menschen".

Grenzkontrollen "müssen weg"

Zur Asyldebatte sagte van Aken: "Wir sind dafür, dass diese Grenzkontrollen in Deutschland wegkommen. Es gibt keine illegale Migration, wir haben ein Asylrecht im Grundgesetz verankert und das ist gut so." Nicht Migration habe eine soziale Schieflage im Land verursacht, sondern "die Politik der Ampel und der CDU".

Für eine Zusammenarbeit mit CDU und BSW etwa in Thüringen sei man offen, wenn sich nur so eine Regierungsbeteiligung der AfD verhindern lasse. "Inhaltlich gibt es für die Linke im Sozialen einige Überschneidungen mit dem BSW", sagte van Aken. "Es wäre emotional verständlich, aber völlig falsch, wenn man jetzt sagen würde: Zur Not macht man das mit der CDU, aber nicht mit BSW."

"Am Wahlabend nicht zittern, sondern feiern"

Das Bewerber-Duo zeigt sich sicher, dass die Linke ihren Tiefpunkt hinter sich habe. "Wir werden nicht dabei stehenbleiben, den Neuanfang zu proklamieren", sagte Schwerdtner. "Wir lassen uns daran messen, das auch in die Praxis umzusetzen." Van Aken fügte hinzu: "Es sind so viele junge Leute in die Partei eingetreten. Da gibt es so viel Energie, da brennt so viel Feuer. Wir müssen diese Energie nur bündeln."

Fünf Prozent Stimmenanteil bei der Bundestagswahl 2025 reichten ihm nicht, sagte van Aken. "Ich möchte am Wahlabend nicht zittern, sondern feiern." Bei der Wahl 2021 lag die Linke bei 4,9 Prozent, zog aber mit drei Direktmandaten in Fraktionsstärke ins Parlament ein.

Schwerdtner und van Aken sind nach Ablauf der Meldefrist die einzigen bekannten Bewerber für die Linken-Spitze. Gewählt wird beim Parteitag in Halle im Oktober.