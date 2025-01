>

Die Hohe Geba ist ihr Projekt: Claudia und Steven Bamberg haben das gesamte Areal gepachtet und richten derzeit all das wieder her, was brach lag und liegt. Beginn war im Rhönenergiehaus, wo es bereits vermietbare Fremdenzimmer gibt. Die Ferienwohnung dort werden sie auch selbst nutzen, „denn wir verbringen nun viel Zeit hier“, sagen die Wallbacher. (Foto: Iris Friedrich)