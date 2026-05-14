Seit dem 1. Mai gibt es im Landkreis Hildburghausen ein neues Busangebot. Am Wochenende und an den Feiertagen verkehren drei Buspaare nun zwischen Hildburghausen und Seßlach und binden auf ihrer Strecke zahlreiche Orte mit touristischen Angeboten ein. „Es ist der letzte Baustein gewesen, um unser Freizeitkonzept zu vervollständigen“, sagt Felix Meyer, der ÖPNV-Beauftragte des Landkreises Hildburghausen.