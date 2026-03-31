Neue Niederlassung in den USA: Ab Herbst 2026 gibt es auch in Texas ein Hofbräuhaus

Houston/Dallas - Ab Herbst 2026 soll es auch im US-Bundesstaat Texas ein Hofbräuhaus geben. "Wir freuen uns sehr, bayerische Bierkultur in eine Region zu bringen, die von Gastfreundschaft, Unternehmergeist und kultureller Vielfalt geprägt ist", sagte Jörg Lehmann, Direktor des staatlichen Hofbräuhauses München anlässlich des Besuchs von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Houston. Als Standort wurde die Kleinstadt Addison mit weniger als 20.000 Einwohnern in der Metropolregion Dallas-Fort Worth ausgewählt, eine der am schnellsten wachsenden Regionen der USA.