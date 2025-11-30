 
  6. Das tägliche Stück Advent in Südthüringen

Das tägliche Stück Advent in Südthüringen

Jetzt wird weihnachtlich. Zur Einstimmung auf die festlichen Tage bieten wir einen neuen Gratis-Newsletter: „Advent in Südthüringen“.

Neue Newsletter: Das tägliche Stück Advent in Südthüringen
﻿Jeden Tag ein Stück Weihnachtsgefühl: Mit unserer großen Weihnachtsaktion „Advent in Südthüringen“ begleiten wir Sie durch die Adventszeit in der Region zwischen Rennsteig und Rhön, Werra und Schiefergebirge. Freuen Sie sich auf Geschichten über regionale Bräuche, köstliche Rezepte, Tipps zu Weihnachtsmärkten und vieles mehr – alles rund ums Fest. Für jeden Moment in einem passenden Format – und das kostenlos. Ab 1. Dezember liefert unser täglicher Newsletter per E-Mail Geschichten zum Lesen, Tipps für den Weihnachtsmarkt-Besuch oder für den Ausflug am Adventswochenende direkt in Ihr Postfach. Für das kurze Update unterwegs gibt es täglich neue Angebote in unserem Weihnachts-WhatsApp-Channel.

Und auf alle, die lieber zuhören, wartet ab dem 2. Dezember immer dienstags und donnerstags unser Advents-Podcast. In fünf bis acht Minuten geben wir einen Überblick über regionale Weihnachts-Geschichten, besondere Veranstaltungstipps und internationale Bräuche. Der Audio-Podcast ist zu finden auf den Plattformen Spotify, Amazon, Deezer, Podcast.de und Apple Podcasts.

Freuen Sie sich auf ein Informationsbündel in der Adventszeit. Und natürlich finden Sie auch in der gedruckten Zeitung und im E-Paper täglich Neues vom Adventsgeschehen in Ihrer Heimatregion.

Advent in Südthüringen: Gratis abonnieren hier www.insüdthüringen.de/advent. Sie können auch mit dem Smartphone direkt den QR-Code scannen.