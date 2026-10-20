Neue Mülltonnen in Kopenhagen: Windeln als Klimaretter? Dänen recyceln stinkenden Baby-Müll

Kitas machen den Anfang - aber Achtung: Tüte zu!

Die Stadt stellt die Mülltonnen ab sofort an Kitas und Mehrfamilienhäusern auf, in denen mindestens sechs Kinder im Alter zwischen 0 und 4 Jahren leben. Ab dem kommenden Jahr sollen auch öffentliche Pflegeheime und Bewohner von Seniorenwohnungen Windel-Abfälle sortieren können. Jede Woche sollen die Tonnen abgeholt werden. Eine Sache sei dabei allerdings wichtig, betonte die Stadt: vor dem Entsorgen einen Knoten in die Tüte zu machen!