„Es hätt noch immer jot jejange“ sagen sie in Köln. Ob es auch in Suhler wieder gut geht, das wird die neue Saison der Volleyball-Bundesliga zeigen. Auf jeden Fall hat die Scouting-Abteilung des VfB Suhl um Teammanager Jens Haferkorn und Cheftrainer Laszlo Hollosy wieder alles in die Waagschale geworfen, um in Abstimmung mit der Geschäftsführung um Präsident Alexander Mantlik eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Wie es seit einigen Jahren zu einer kleinen Tradition geworden ist, stellt uns Jens Haferkorn das neue Team vor. Mit den sechs Neuen geht’s los.