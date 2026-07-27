Wildenspring hat eine neue Blaubeerkönigin. Sie heißt Klara Werner und ist nicht nur Mitglied im Heimatverein Wildenspring, sondern auch Teil der Junkertaler Vagabunden. Und mehr noch: Mit gerade einmal zwölf Jahren übernimmt damit eine Jugendliche den Blaubeer-Thron. Am Sonntag übernahm die junge Gillersdorferin von ihrer Vorgängerin Astrid Schellenberg die Amtsgeschäfte. Diese hatte das Amt zwei Jahre inne.