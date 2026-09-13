Neue Märkte: Hessen will in Ostafrika Märkte erschließen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen Minister für Internationales, Manfred Pentz (CDU), will in den kommenden sechs Tagen mit einer 33-köpfigen Wirtschaftsdelegation in Ostafrika Partner und Märkte für die Zukunft erschließen. Ostafrika gehöre zu den dynamischen Wachstumsregionen der Welt, heißt es aus seinem Ministerium. "Wir reisen nicht nach Ostafrika, um Entwicklungshilfe zu betreiben. Wir verfolgen handfeste wirtschaftliche Interessen und möchten Partnerschaften, von denen beide Seiten profitieren", teilte Pentz mit.