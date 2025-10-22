Der Thüringer Teil des Rennsteigs ist komplett in die digitale Denkmalliste des Freistaats Thüringen aufgenommen worden. Damit ist nun von jedermann jederzeit einsehbar, welche Gebiete genau unter Denkmalschutz stehen und damit vor Veränderungen und Eingriffen besonders bewahrt sind. Dieser Schutz bezieht sich vor allem auf Grenzsteine, Steindenkmäler, Obelisken und einzelne besondere Gebäude entlang des Höhenweges zwischen Werra und Saale.