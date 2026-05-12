Frieder, Henry, Isabella, Rosa und Leni schnappten sich ein Buch und ab ging es in die nagelneue Leseecke. Dort kann man lässig auf Stufen sitzen und super bequeme, farbenfrohe Kissen gibt es auch. „Hier macht Lesen so richtig Spaß“, sind sich die fünf Kinder einig. Die Leseecke ist zudem ein guter Platz zum Abschalten und Entspannen. Sie gehört zum nagelneuen Betreuungsraum im Untergeschoss der Martin-Luther-Schule in Schmalkalden. Das große Zimmer gab es vorher schon – aber es war längst noch nicht so gemütlich und großzügig ausgestattet wie jetzt.