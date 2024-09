Optisch gesehen wirkt Kristin Schnabel wie eine Schülerin. Die Lehrerin ist junggeblieben, kann aber mit ihren 39 Jahren schon auf einige Jahre Schuldienst blicken. Seit Anfang August bereichert sie das Lehrerkollegium an der Regelschule in Schwarza. Zuvor war sie viele Jahre an der Regelschule am Kiliansberg in Meiningen tätig. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Zella-Mehlis studierte sie an den Hochschulen in Regensburg und Bamberg Pädagogik und Soziologie. Später kam Psychologie hinzu.