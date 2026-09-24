Vor nicht allzu langer Zeit saßen sie selbst noch auf der anderen Seite. Tafel vorn, Lehrer davor, Schüler dahinter. Für Fabio Beck und Annalena Haß hat sich diese Perspektive gerade ziemlich grundlegend verändert. Mit 19 und 20 Jahren sind die beiden seit Anfang September an der Regelschule am Pulverrasen in Meiningen unterwegs. Nicht mehr als Schüler, sondern als duale Lehramtsstudenten. Noch beobachten sie vor allem den Unterricht, lernen Lehrer, Klassen und Abläufe kennen. Doch auf lange Sicht sollen sie selbst vorne stehen.