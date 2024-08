Wartburgkreis Probeliegen reicht nicht, Augen auf beim Kauf

Eine Frau kauft im Laden eine Matratze – und bemerkt erst nach der Lieferung, dass diese für ihr Bett vollkommen ungeeignet ist. Nun will sie ihr Geld zurück und wendet sich deshalb an den Bad Salzunger Verbraucherberater. Der Jurist erklärt, was in solchen Fällen geht, und was nicht.