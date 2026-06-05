Der SV Hohleborn blickt mit Stolz auf die Erfolge seiner Lauf- und Radsport-begeisterten Mitglieder, ist selbst als Verein aber auch nicht untätig und hat einen neuen kreativen Lauf aus der Taufe gehoben.
Berggipfel, Bestzeiten und ein Zug ohne Gleise – Der SV 1962 Hohleborn hat sich ein neues Laufkonzept ausgedacht, Start ist an diesem Sonntag.
Der SV Hohleborn blickt mit Stolz auf die Erfolge seiner Lauf- und Radsport-begeisterten Mitglieder, ist selbst als Verein aber auch nicht untätig und hat einen neuen kreativen Lauf aus der Taufe gehoben.
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Der Haderholzstein bei Seligenthal hatte es in diesem Jahr wieder in sich. Haderholz3333: Elf Mal rauf, elf Mal runter – 303 Höhenmeter pro Runde, 3.333 insgesamt, alles in sechs Stunden. 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sich der Aufgabe, sechs mehr als im Vorjahr. Ganz vorne dabei: Daniel Greiner, kein Unbekannter in der Szene, in neuer Bestzeit von 5:31 Stunden – sogar mit ein paar Bonushöhenmetern obendrauf, wer’s genau nimmt. Den Sprintrekord sicherte sich Axel Bauer aus der Großgemeinde, Fotograf und Weltenbummler auf zwei Rädern: einmal hoch und runter in 23:10 Minuten. Aber die vielleicht beeindruckendste Leistung des Tages lieferte die jüngste Teilnehmerin – gerade einmal fünf Jahre alt, hat Alma den Gipfel gleich zwei Mal erklommen.
Der Verein feiert den Erfolg – und macht direkt weiter. An diesem Sonntag ( 7. Juni) fällt der Startschuss für den MommelsteinEXPRESS – eine Laufveranstaltung so ungewohnt wie charmant. Entlang des Mommelstein-Radwanderwegs, auf den Spuren der alten Bahnstrecke Schmalkalden–Brotterode, ersetzen Bahnhöfe die Kilometermarkierungen und Zugtickets die Startnummern. Jeder wählt seinen Zielbahnhof – von einem bis 21,2 Kilometer ist alles dabei – und startet pünktlich zur Abfahrt. Wer rechtzeitig ankommt, darf verschnaufen. Wer zu spät ist, dreht sofort um. Am Ende geht’s für alle gemeinsam zurück zum Start. Kein Rennen von A nach B, eine Reise gegen den Fahrplan. Infos unter: www.mommelsteinlauf.de