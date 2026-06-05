Der Haderholzstein bei Seligenthal hatte es in diesem Jahr wieder in sich. Haderholz3333: Elf Mal rauf, elf Mal runter – 303 Höhenmeter pro Runde, 3.333 insgesamt, alles in sechs Stunden. 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sich der Aufgabe, sechs mehr als im Vorjahr. Ganz vorne dabei: Daniel Greiner, kein Unbekannter in der Szene, in neuer Bestzeit von 5:31 Stunden – sogar mit ein paar Bonushöhenmetern obendrauf, wer’s genau nimmt. Den Sprintrekord sicherte sich Axel Bauer aus der Großgemeinde, Fotograf und Weltenbummler auf zwei Rädern: einmal hoch und runter in 23:10 Minuten. Aber die vielleicht beeindruckendste Leistung des Tages lieferte die jüngste Teilnehmerin – gerade einmal fünf Jahre alt, hat Alma den Gipfel gleich zwei Mal erklommen.