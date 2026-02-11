Neue Landschaftsführer: „Auf Schatzsuche“ in der Rhön gehen

Feierliche Auszeichnung der neuen ZNL im Gasthof „Zur guten Quelle“ in Kaltensundheim. Foto: Lea Hohmann

Die viermonatige Ausbildung war für viele weit mehr als reines Wissenstraining. Sie war eine Entdeckungsreise – durch die Rhöner Landschaft, aber auch zu sich selbst. In einer Mitteilung des Biosphärenreservates Rhön heißt es: Jede und jeder hat unterwegs herausgefunden, welcher Bereich der Natur und Kultur ihn besonders begeistert. Ob Geologie, Waldökologie, Artenkenntnis, Klimawandel, nachhaltige Entwicklung oder Naturpädagogik – jeder hat einen eigenen Schwerpunkt entwickelt und dabei seinen individuellen Blick auf die Rhön geschärft. Vielfalt macht die Gruppe aus: Menschen, die künftig mit Herzblut und eigenem Stil Gäste und Einheimische für die Besonderheiten des Unesco-Biosphärenreservats Rhön begeistern werden.