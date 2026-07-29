Noch ist das Display schwarz. Es gibt keinen Strom. Auch das Terminal, das zum Bezahlen mittels Kreditkarte gebraucht wird, fehlt. Erst am 10. August geht die E-Ladesäule der Stadtwerke Ilmenau GmbH ans Netz. Und dann soll es ganz fix gehen. Denn der Schnellader, an dem zwei E-Autos gleichzeitig tanken können, transportiert 200 Kilowattstunden Strom ins Fahrzeug. Je nach Größe sei die Autobatterie dann in rund 20 Minuten zu 80 Prozent gefüllt, informiert Sebastian Heinz, Abteilungsleiter Erneuerbare Energien. Zum Vergleich: Ein Haushalt benötige rund fünf Kilowattstunden Strom pro Tag, in eine Autobatterie passten bis zu 100 Kilowattstunden, schildert Sebastian Heinz. Kein Wunder also, das besonders dicke Kabel von der massiven Säule zur Autobatterie führen.