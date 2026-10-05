Empathische Ermittlerin

Die Familienkonstellation findet auch Hauptdarstellerin Ursula Strauss spannend, wie sie im ARD-Interview sagte. Es sei immer etwas Besonderes, eine Filmfamilie zu bekommen. "Der erste Kontakt ist ein spannender Moment: Wie ist die Energie zwischen sich vollkommen fremden Menschen. Wie sieht man sich in die Augen? Meistens spüre ich sofort, ob ich die behauptete Familiengeschichte glaubhaft erzählen kann. Die Grubers haben sich von Anfang an für mich gut und authentisch angefühlt."

Fanny Gruber sei eine von Grund auf empathische Person, die ein Herz habe für die Schwächeren in der Gesellschaft. Die Familie sei für die Kommissarin das Allerwichtigste. Dem folge ihr Glauben daran, "dass Gerechtigkeit und Empathie mit die wichtigsten Pfeiler unseres demokratischen Zusammenlebens sind". Der Kampf für diese Gerechtigkeit und das Einhalten einer Ethik im Umgang miteinander seien starke Motivationen für ihr Handeln, beschreibt die 52-Jährige ihre Figur.

Der Film "Tiroler Blut - Der erste Schuss" ist ab Montag, 5. Oktober im ARD-Streamingportal abrufbar und wird am Donnerstag, 8. Oktober, um 20.15 Uhr linear gezeigt. Eine Woche später gibt es die zweite, ebenso sehenswerte Folge mit dem Titel "Am Abgrund".