Wie in einer richtigen Großküche sieht es nicht aus. Keine überdimensionalen Töpfe, Kipppfannen, keine riesigen Öfen und unzählige Herdplatten. Kernstück der neuen Verteilküche in der Henneberg Klinik in Hildburghausen sind zwei große Kühlkammern. In der einen lagern bei minus 16 Grad schockgefrostete Tellerportionen, die andere ist ein überdimensionaler Kühlschrank, der alle anderen Dinge kühlt, die bei den Patienten auf dem Teller landen.