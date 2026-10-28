Neue Konzerthalle Neue Münchner Konzert-Arena soll Weltstars locken

Freising (dpa/lby) - Konzerte mit bester Akustik und vor 20.000 Menschen - das soll künftig die Munich Arena bieten. Nahe dem Flughafen in Freising soll bis 2029 "eine der führenden Konzertarenen Europas" entstehen, wie Munich Arena-Manager Lorenz Schmid anlässlich des Spatenstichs erklärt. Anders als etwa in Paris, Amsterdam, Wien oder Madrid gebe es in Deutschland bislang keine vergleichbare Arena, oft seien es multifunktionale Veranstaltungsstätten vor allem aus dem Sport. In der Munich Arena solle aber "Music First" gelten - also zuerst die Musik.