Neue Konzerthalle Neue Münchner Konzert-Arena soll Weltstars locken

Durch die Digitalisierung habe sich das Geschäftsmodell der Musiker verschoben, sagt Schmid. Sie verdienten ihr Geld inzwischen mit Liveauftritten, so dass immer größere und leistungsfähigere Bühnen benötigt würden, erklärt er. Hier befinde man sich im Wettbewerb mit anderen Metropolregionen in Europa. Konzerte würden auch danach verteilt, wo es die größten Bühnen, die beste Akustik und die beste Sicht fürs Publikum gebe. Wenn es läuft, wie geplant, reisen Menschen von weit her an, um hier ein Konzert zu besuchen. Neben der Arena ist deshalb unter anderem auch ein Hotel geplant.