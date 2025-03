In allen Bundesländern im Osten hat der 38-jährige promovierte Apotheker Nico Morawe bereits gewohnt – und was ihm auffällt: Nirgends lächeln die Menschen so viel wie in Thüringen. „Es heißt ja immer so schön, das Lächeln wächst mit der Reise gen Süden und das kann ich wirklich bestätigen“, sagt der taufrische Wahl-Hildburghäuser, der sich genau wie seine Frau Lisett bereits ein bisschen in die Gegend verliebt hat. Die Beiden möchten in der Kreisstadt richtig ankommen – beruflich und privat, wollen hier Wurzeln schlagen, weil sie sich von den Möglichkeiten beflügelt fühlen.