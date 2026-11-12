 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Wir wollen Orientierung statt Nachrichtenflut

Neue iS-App für Alle Wir wollen Orientierung statt Nachrichtenflut

Dreimal täglich die wichtigsten Nachrichten aus der Region, kompakt und übersichtlich: Das bietet die inSüdthüringen.de-App "Briefing" - für IOS und Android.

Neue iS-App für Alle: Wir wollen Orientierung statt Nachrichtenflut
1
inSüdthüringen.de hat eine neue App namens "Briefing". Foto: HCSB

Die wichtigsten Nachrichten aus der Region auf einen Blick – ohne lange Suche und ständige Nachrichtenflut. Genau das bietet die Nachrichten-App Briefing von inSüdthüringen.de. Dreimal täglich stellt eine künstliche Intelligenz die wichtigsten Meldungen zusammen und liefert sie direkt aufs Smartphone.

Nach der Werbung weiterlesen

Die App ist für IOS- und Android-Geräte verfügbar. Wer Briefing selbst ausprobieren möchte, findet am Ende des Artikels den Link zum kostenlosen Download der App.

Fragen rund um die App

Doch was unterscheidet Briefing von anderen Nachrichtenangeboten? Wie funktioniert die App und was steckt hinter dem Konzept?

Arnd Stessun – der Interviewpartner – ist Geschäftsführer Digital bei inSüdthürngen.de und einer der Hauptverantwortlichen für die Entwicklung der „Briefing“-App. Er beschäftigt sich seit Jahren mit digitalen Medienstrategien und der Frage, wie Journalismus im Alltag seiner Nutzer besser ankommen kann.

Arnd Stessun mit der neuen App Foto: Redaktion

Herr Stessun, die Nachrichten-App Briefing präsentiert sich in einer neuen Version. Für alle, die sie noch nicht kennen: Was genau ist Briefing und welche Idee steckt dahinter?

Der Name „Briefing“ drückt genau das aus, was die App leisten soll: eine kompakte, klare Übersicht über das Wesentliche. Das Wort kommt ursprünglich aus dem Business- oder Militärkontext – man bekommt ein Briefing, also eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Informationen. Genau das möchten wir mit der App bieten: keine Nachrichtenflut, sondern Orientierung.

Was unterscheidet Briefing von der klassischen Website des Nordbayerischen Kuriers oder der E-Paper-App?

Mit Briefing bieten wir eine vollwertige digitale Nachrichten-App, die weit über das bloße Abbilden unserer Website hinausgeht. Unsere Leser zahlen für ihr Abo – und wir möchten ihnen dafür einen echten Mehrwert bieten. Push-Nachrichten sind hilfreich, aber sie schaffen allein keine nachhaltige Beziehung. Eine App dagegen ermöglicht es, Inhalte sinnvoll zu strukturieren, Interaktion zu fördern und den Nutzern etwas Wertiges zurückzugeben. Es geht uns also nicht nur um reine „User-Bindung“, sondern darum, Wertschätzung zu zeigen.

Wie funktioniert die App im Alltag? Wann erhalten die Nutzer ihre Nachrichten und wie viel Zeit müssen sie dafür einplanen?

Unser Ziel ist es, Nachrichten so kompakt zu gestalten, dass man sie morgens beim Kaffee in drei Minuten lesen kann. Die App fasst das Wichtigste zusammen, und wir melden uns nur, wenn wirklich etwas Relevantes passiert. Das ist perfekt für den schnellen Alltag – informativ, aber nicht überfordernd.

Die App bietet drei feste Nachrichtenpakete am Tag statt die Nutzer fortlaufend mit neuen Meldungen zu versorgen. Warum haben Sie sich für diesen Ansatz entschieden?

Wir möchten sowohl jüngere Nutzer ansprechen, die hauptsächlich am Smartphone lesen, als auch unsere langjährigen Printleser. Die drei täglichen Veröffentlichungszeitpunkte erinnern ein bisschen an klassische Zeitungsausgaben. So schaffen wir eine Brücke zwischen digital und analog und bieten gleichzeitig eine klare Struktur im Nachrichtenalltag.

Wie fällt Ihre Bilanz nach einem Jahr Briefing aus? Hat die App Ihre ursprünglichen Erwartungen erfüllt?

Wir ziehen eine positive Bilanz. Bereits rund 20 Prozent unserer Abonnenten konnten wir für die App gewinnen. Besonders erfreulich ist die intensive Nutzung: Im Durchschnitt wird Briefing mehr als zweimal täglich geöffnet, das entspricht rund 70 Besuchen im Monat. Damit liegt die Nutzung etwa zwei- bis dreimal so hoch wie bei unseren treuesten Website-Nutzern. Das zeigt uns, dass die kompakten Nachrichtenpakete gut angenommen werden und unseren Abonnenten einen echten Mehrwert bieten.

Die App wurde vollständig im eigenen Haus entwickelt. Warum war Ihnen das wichtig?

Wir haben die App komplett inhouse entwickelt, ohne externe Firma. Das Konzept stammt von uns, und auch die Programmierung haben wir intern umgesetzt. Das war uns wichtig, weil wir so alles selbst in der Hand haben und schneller auf neue Anforderungen und Wünsche unserer Nutzer reagieren können.

Die App wird kontinuierlich weiterentwickelt. Welcher Gedanke steckt dahinter?

Wir sagen intern: „always in Beta.“ Produktentwicklung ist nie abgeschlossen. Wir nehmen das Feedback unserer Nutzer ernst und veröffentlichen regelmäßig Updates. Die aktuelle Version ist ein gutes Beispiel dafür.

Welche Rolle spielt Briefing in der digitalen Strategie?

Wir wollen mit unseren Lesern wachsen – digital, modern und mit einem klaren Konzept. Briefing ist dafür ein wichtiger Baustein, um zu zeigen, dass wir rund um die Uhr verlässlich für unsere Nutzer da sind.

Probleme beim Login?

Sollte die Anmeldung mit den bestehenden Zugangsdaten nicht auf Anhieb funktionieren, prüfen Sie bitte, ob Sie die aktuellste Version 2.0.2 der App installiert haben. Aktualisieren Sie die App gegebenenfalls über den Google Play Store oder den Apple App Store und versuchen Sie anschließend erneut, sich anzumelden.

Hier gehts zur App

Sie möchten Briefing selbst ausprobieren? Hier können Sie die App kostenlos für iOS und Android herunterladen und direkt loslegen.  Hier geht’s zur neuen App: +briefing