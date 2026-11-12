Neue iS-App für Alle: Wir wollen Orientierung statt Nachrichtenflut

Die App wird kontinuierlich weiterentwickelt. Welcher Gedanke steckt dahinter?

Wir sagen intern: „always in Beta.“ Produktentwicklung ist nie abgeschlossen. Wir nehmen das Feedback unserer Nutzer ernst und veröffentlichen regelmäßig Updates. Die aktuelle Version ist ein gutes Beispiel dafür.

Welche Rolle spielt Briefing in der digitalen Strategie?

Wir wollen mit unseren Lesern wachsen – digital, modern und mit einem klaren Konzept. Briefing ist dafür ein wichtiger Baustein, um zu zeigen, dass wir rund um die Uhr verlässlich für unsere Nutzer da sind.

Probleme beim Login?

Sollte die Anmeldung mit den bestehenden Zugangsdaten nicht auf Anhieb funktionieren, prüfen Sie bitte, ob Sie die aktuellste Version 2.0.2 der App installiert haben. Aktualisieren Sie die App gegebenenfalls über den Google Play Store oder den Apple App Store und versuchen Sie anschließend erneut, sich anzumelden.

Hier gehts zur App

Sie möchten Briefing selbst ausprobieren? Hier können Sie die App kostenlos für iOS und Android herunterladen und direkt loslegen. Hier geht’s zur neuen App: +briefing