Per Post oder per E-Mail – die Senioren haben die Wahl. Im demnächst erscheinenden neuen Amtsblatt der Stadt Schmalkalden befindet sich eine ganze Seite, die sie mit Anregungen, Kritik, Wünsche und Sorgen füllen können. Der Seniorenbeirat der Stadt will auf diese Weise herausfinden, was die älteren Damen und Herren in Schmalkalden beschäftigt. Wenn es an irgendeiner Stelle Verbesserungen oder Anregungen gibt, dann sollten sie unbedingt zum Kugelschreiber greifen oder eine E-Mail senden. Auch Fragen können abgeschickt und Probleme dürfen aufgeschrieben werden.