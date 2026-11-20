18 Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich Anfang November in der Firma coolback in Suhl zum Unternehmerfrühstück gesprochen. Wie Steffen Hertel, Sprecher der Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG), in einer Mitteilung an die Redaktion berichtet, standen dabei folgende Themen im Mittelpunkt: Fördermöglichkeiten für die Weiterbildung von Beschäftigten, Einblicke in die industrielle Backwarenproduktion am Suhler Unternehmensstandort sowie die Vorstellung der WIR 4-Jobkarte. Das Unternehmerfrühstück fand traditionell im Rahmen des Unternehmerstammtisches Suhl-Friedberg statt.