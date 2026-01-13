Mit Spitzhacke und Blumenzwiebeln bewaffnet, machten sich Franky Siegler und Christian Wetzel Anfang Januar auf den Weg in die Innenstadt von Meiningen. In fünf Pflanzenkübeln setzten sie insgesamt 1200 Frühblüherzwiebeln ein. Ihr Ziel ist dabei weit aus größer als für eine reine Blütenpracht zu sorgen. Die beiden Betreiber des „Kombinats“ in der Villa Beck haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Meininger Innenstadt in eine Oase des Wohlfühlens, Genießens und Ausprobierens zu verwandeln. Um das Projekt in die Tat umzusetzen, bedarf es einen gemeinnützigen Verein, der nun gegründet werden soll.