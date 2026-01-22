Seit dem Jahresbeginn hat die Homepage der Stadt Bad Salzungen ein neues Gesicht. Die bisherige Homepage war 2005 an den Start gegangen und nach heutigen Maßstäben einfach nicht mehr zeitgemäß. Daher wurde es Zeit für einen Relaunch: Das alte Design ist einer frischen und übersichtlichen Gestaltung gewichen. Der touristische Bereich ist waldgrün gehalten, während alle Informationen und Dienstleitungen rund um die Stadtverwaltung in dunklem Blau angeordnet sind. Damit soll die Webseite für alle Benutzerinnern und Benutzer einfacher verständlich sein und schneller zum gewünschten Ziel führen. Verändert hat sich auch der Umfang der Informationen: Wo früher ausufernde Texte zu lesen waren, machen jetzt ansprechende Fotos und kurze knackige Inhalte Lust auf einen Besuch in Bad Salzungens Stadt- und Ortsteilen.