Heldburg hat einen Haushalt. Mit zwei Ablehnungen beschließt der Stadtrat das über hundertseitige Zahlenwerk, das die Stadt handlungsfähig macht, in einer Sitzung in Gompertshausen – deutlich früher als 2025, da wurde es erst im Mai beschlossen. „Entgegen der letzten Jahre können wir schon im Januar 2026 einen ausgeglichenen Haushalt einbringen. Das ist eine sehr gute Nachricht“, sagt Heldburgs Bürgermeister Christopher Other (CDU).