Neue Hörbuch-Fassung Harry Potter neu vertont - braucht es die vielen Stimmen?

Robert Stadlober macht es anders: "Ich bin schon eher von null ausgegangen - und habe jetzt nicht die Plot-Twists angedeutet." Gleichzeitig ist ihm aber klar, dass die meisten genau wissen, was kommt: "Natürlich gibt es bestimmte Szenen, von denen man weiß, dass sich die Leute wahrscheinlich darauf freuen. Und da wirft man sich dann mit noch mehr Spaß rein, weil man davon ausgeht, dass die Leute wollen, dass es da jetzt richtig knallt. Und da habe ich mir dann wirklich Mühe gegeben, dass es richtig knallt."

Stadlober, der auch Musiker ist, kann sich Snape übrigens auch gut als Musikinstrument vorstellen: "Eine ziemlich gute Hardrock-Gitarre. Und zwar eine sehr gut gespielte, ziemlich schwarze Gitarre, die vielleicht zwei Töne runtergestimmt ist."

Aber wie viel Spaß macht das Hörbuch denn nun?

Es knallt nicht immer richtig

Keine Frage: Durch Musik, Geräusche und die vielen Stimmen entsteht ein filmreifes Erlebnis für die Ohren. Durch den ständigen Wechsel zwischen Erzählerstimme, Sprechern und den Dauerteppich aus Sounds und Musik wirkt die Produktion aber manchmal nicht im Fluss und etwas unruhig. Für entspanntes Hören vor dem Einschlafen oder während einer Autofahrt ist sie womöglich weniger geeignet als die klassischen Lesungen.

Und nicht alle Stimmen sind gleichermaßen markant. Mit den Worten von Robert Stadlober könnte man sagen: Es knallt nicht immer richtig. Da ist vielleicht auch teilweise der Vergleich mit einer früheren Besetzung kaum zu bestehen.

Nina Hoss etwa sagte der dpa über die ikonische McGonagall aus den Filmen: "An Maggie Smith kommt niemand heran. Mein Nachteil ist, dass ich – anders als im Film – nicht im Ton scharf sein und hinterher ein kleines Augenzwinkern schicken kann. Ihr Ton hat eine gewisse Schärfe, aber der Blick ist weich und ihr Wesen ist zugewandt. Ich musste herausfinden, wie ich beides in der Stimme untergebracht bekomme."

Die dunklen Lords von heute

Also doch eine Neuversion, die es nicht unbedingt noch gebraucht hätte, weil frühere Harry-Potter-Hörbücher eigentlich gut genug waren?

Kostja Ullmann, der ab dem dritten Hörbuch den Professor Lupin spricht, sieht es anders: "Das bleibt ja alles!", sagte Ullmann der dpa. "Das Tolle an dieser Neuvertonung sind natürlich auch die technischen Möglichkeiten. Wir haben jetzt alles in Dolby Atmos, was das Ganze zu einem besonderen Hörerlebnis macht."

Und Robert Stadlober wiederum findet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, Harry Potter neu zu entdecken - vor allem für Jüngere: "Wir haben es ja auch gerade mit einigen dunklen Lords zu tun. Menschen, die im Alter meiner Kinder sind und sich jetzt für Harry Potter interessieren, werden damit noch wesentlich mehr zu tun haben als wir vielleicht", glaubt Stadlober.

"Wenn die sich da jetzt aus der Geschichte ein bisschen Mut rausholen können, sich der ein oder anderen Sache entgegenzustellen - mit Mut und Lust und Spaß auch am Widerstand und der gemeinsam gefundenen Kraft - dann ist das sicher etwas, was so eine Volkserzählung noch heute bewirken kann."

Was Harry Potter und Schneewittchen gemeinsam haben

Wenn Stadlober von einer "Volkserzählung" spricht, meint er damit, dass Harry Potter den Rang einer klassischen Märchengeschichte erreicht habe: "Harry Potter ist für mich mittlerweile kulturelles Allgemeingut, fast schon wie Grimms Märchen." So gesehen - wer würde sich über eine weitere Version von Schneewittchen beschweren?

Die weiteren Teile von "Harry Potter: die Hörbücher mit voller Besetzung" erscheinen bis Mai ungefähr im Monatsrhythmus. Am ersten Weihnachtstag startet die Streamingserie auf HBO Max. Und wer damit nicht genug hat: Die Audible-Hörbuch-Reihe gibt es auch mit englischen Promistimmen - für den besonderen britischen Charme der Harry-Potter-Welt.