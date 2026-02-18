Auch wenn noch nicht alle Vereine in Schmiedefeld ihre Rückmeldungen für den Veranstaltungs-Jahresplan geliefert haben, ist jetzt schon klar, dass auch 2026 ereignisreich wird. Schon der Start zeigte sich verheißungsvoll und vom Wetter her ideal. Freunde der Winterwelt sind begeistert, obwohl deren Saison wegen eines technischen Defektes erst verspätet starten konnte. Abhängig vom Wetter sind ebenso die für kommenden Sonntag geplanten Schmiedefelder Höhepunkte, der 47. Schneeschuhlauf und der Schneeskulpturenbau. Für beide herrscht gerade das große Zittern bei den Organisatoren. Denn trotz herrlich winterlicher Bedingungen und des erneuten Schneefalls, könnten am Wochenende laut bisheriger Wetterprognosen mit angesagtem Dauerrregen und Temperaturanstieg Vorraussetzungen herrschen, die eine Durchführung zumindest am Sonntag nicht mehr möglich machen. Für eine sinnvolle Lösung, ein Vorziehen oder gar Absagen der Veranstaltungen sind alle bis zuletzt im Gespräch.