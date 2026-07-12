Rasgrad - Der frühere Bundesliga-Trainer Thomas Reis übernimmt den bulgarischen Fußball-Erstligisten PFC Ludogorets. Wie der Verein aus Rasgrad im Nordosten des Landes mitteilte, leitet der 52-Jährige am Montag sein erstes Training und wird am Dienstag vorgestellt. Die Vertragslaufzeit wurde nicht bekanntgegeben. Reis soll den entthronten bulgarischen Meister wieder ganz nach oben führen.
Neue Herausforderung Rasgrad Früherer Bundesliga-Coach Reis wird Trainer in Bulgarien
dpa 12.07.2026 - 19:23 Uhr