Diese Botschaft ist wie ein Sechser im Lotto – mit Zusatzzahl: Dr. Marcus Simon aus Trusetal wird die alteingesessene Hausarztpraxis Heuer am Schmalkalder Eichelbach 1 weiterführen. Die Verhandlungen seien so weit gediehen, „dass wir mit der Information an die Öffentlichkeit gehen können“, sagt Teresa Volles. Die Lebenspartnerin des Internisten und Notfallmediziners kümmert sich um alle Formalitäten, klärt verwaltungstechnische Dinge, die mit solch einem einschneidenden Schritt verbunden sind. Jetzt steht nur noch die Zustimmung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) aus. Der Ausschuss tagt am 11. September, ein mündliches Okay liegt vor. Im Oktober – auf ein konkretes Datum will sich Volles nicht festlegen – wird die Praxis ihre Türen wieder öffnen. Termine können allerdings noch nicht vergeben werden, bittet die Trusetalerin um Verständnis. Der Zeitpunkt werde rechtzeitig bekannt gegeben.