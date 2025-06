Erfurt (dpa/th) - Thüringens Bauminister Steffen Schütz (BSW) will trotz Widrigkeiten am gemeinsamen Gefängnis mit Sachsen in Zwickau festhalten. Es liege eine Vereinbarung auf dem Tisch, einige Details müssten noch geklärt werden. "Aber ich gehe davon aus, dass diese Justizvollzugsanstalt jetzt unter diesen Prämissen errichtet wird", sagte Schütz im Thüringer Landtag in Erfurt.