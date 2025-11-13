Der Auftrag des Bundesverfassungsgerichtes war eindeutig: Die Grundsteuer muss gerechter werden. Mit dieser Vorgabe hatte das höchste deutsche Gericht die bisherige Regelung für eine der wichtigsten Einnahmequellen des Staates im April 2018 gekippt. Einer der wesentlichen Kritikpunkte: Die von den Finanzämtern herangezogenen Grundstückswerte waren Jahrzehnte alt. Im Osten Deutschlands gingen sie bis auf das Jahr 1935 zurück.