Auch kleine Springmesser sind verboten

Zudem gelte ein Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Personenfernverkehr, also in den Zügen und grundsätzlich auch in Bahnhofsgebäuden sowie an Haltepunkten des Fernverkehrs. Auch kleinere einseitig geschliffene Springmesser unter 8,5 Zentimeter Klingenlänge sind nun verboten. "Unser Ziel sind möglichst sichere Christkindlmärkte in Stadt und Land", betonte Herrmann. Die zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen sollten aber den vorweihnachtlich friedlichen und besinnlichen Charakter nicht stören.