Das gilt auch für die junge Cellistin Jori, in deren Leben gerade alles so gut zu laufen scheint und die sich auf ein Konzert vorbereitet, bei dem sie in wenigen Tagen als Solistin ihren großen Auftritt haben soll. Es ist Zufall, dass sie stehenbleibt, als sie abends auf der Straße ein Auto bemerkt mit einem Typen am Steuer, der das Fenster runterlässt und ihr winkt.

Der Mann ist eine typische Boyle-Figur, voller Hass und Selbstzweifel, ein von Minderwertigkeitskomplexen zerfressener Versager. Er hat keine Freunde und einen deprimierenden Job bei einem Discount-Reifenhändler. Er will sich für sein Leben rächen, egal wie.

Beim Surfen im Internet hat er ein Video über 3D-Drucker gefunden und eine Bauanleitung für eine Waffe, die sich damit herstellen lässt. Und genau das macht er dann auch.

Tod lauert überall - von Indien bis Hokkaido

Die Zahl der Toten in Boyles Geschichten hat nicht abgenommen. Mal entdeckt eine junge drogenabhängige Frau ohne festen Wohnsitz die Leiche eines kleinen Kindes, will aber keinen Ärger bekommen und hält das geheim. Mal verbreitet ein Tiger in einem indischen Dorf Angst und Schrecken, der nachts immer wieder angreift und einen Dorfbewohner nach dem anderen zerfleischt.

Und selbst in dem beschaulichen japanischen Dorf auf der Insel Hokkaido, das fast nur von steinalten Menschen bewohnt wird, lauern Gefahren. Seit Jahren hat es dort keine Kinder mehr gegeben, die Schule ist schon vor zwei Jahrzehnten geschlossen worden.

Als plötzlich ein junges amerikanisch-japanisches Paar mit einem Jungen ins Dorf zieht, sind die Bewohner irritiert. Schon bald gibt es Beschwerden über den Jungen und kurz darauf ist er verschwunden. Die verzweifelte Suche seiner Eltern nach ihm führt in ein Finale, das typisch für Boyle ist - wer eine bequeme Auflösung erwartet, wird eines Besseren belehrt.