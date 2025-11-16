Neue Geschäfte: Wie Thüringenforst künftig mit Energie Geld verdienen will

Wie viel Geld lässt sich mit erneuerbaren Energien verdienen?

Das ist unterschiedlich. Nach Angaben von Thüringenforst ergeben sich bei Windkraftanlagen in der Regel Pachteinnahmen und eine Beteiligung am Umsatz bei der Stromerzeugung. Bei einer modernen Schwachwindanlage mit durchschnittlich 7,2 Megawatt pro Stunde Leistung seien zwischen 100.00 und 200.000 Euro pro Jahr Einnahmen möglich.

Auch die Kommunen würden profitieren, denn unter Rot-Rot-Grün war im vergangenen Jahr noch ein Windkraft-Beteiligungsgesetz verabschiedet worden, das Betreiber verpflichtet, den betroffenen Gemeinden etwas vom Gewinn abzugeben. Rosch sieht nach dem jetzigen Planungsstand der Regionalplanungen theoretisch ein Potenzial für 100 bis 150 Windenergieanlagen auf Waldflächen im Eigentum von Thüringenforst. Nach heutigen Marktpreisen könnte die Landesforstanstalt so perspektivisch neue Einnahmen von rund 20 bis 30 Millionen Euro generieren.

Was ist außer Windenergieanlagen noch möglich?

Kummer nennt immer mal holzbasierte Blockheizkraftwerke, die in der Regel Strom und Wärme produzieren. Entstehende Abwärme könnte für Heizwärme oder Warmwasser in Gebäuden genutzt werden. Laut Rosch sei denkbar, dass sogenanntes schwaches Holz dafür genutzt wird - darunter verstehen Förster eher dünnere Stämme, deren Verwendungsmöglichkeiten eingeschränkter sind. "Eine Möglichkeit ist die thermische Verwertung." Schwaches Holz wird beispielsweise aus jüngeren Wäldern herausgeholt, damit andere Bäume mehr Platz zum Wachsen haben.

Die CDU war immer gegen Windräder im Wald. Woher kommt der Sinneswandel?

Auf Drängen der CDU wurde Ende 2020 der Bau von Windrädern in Waldgebieten in Thüringen ausgeschlossen. Doch im Jahr 2022 kippte das Bundesverfassungsgericht die Regelung - zum Ärgernis der Christdemokraten. Bei den nun geplanten Änderungen verweist der CDU-Umweltpolitiker Thomas Gottweiss auf diese Rechtslage. Außerdem sieht auch die CDU, dass Thüringenforst Geld braucht, um die anstehenden Aufgaben zu erledigen.

Gottweiss hält die Pläne der Brombeer-Koalition für einen guten Kompromiss, der nach langen Verhandlungen schon im Koalitionsvertrag gefunden worden sei. Die Gemeinden vor Ort hätten die beste Ortskenntnis und könnten am besten planen, wo Windräder stehen sollen. "Die Bürger vor Ort, die ja auch ihre Gemeinderäte wählen, die müssen da überzeugt werden", sagte Gottweiss.

Sind weitere Neuerungen geplant?

Ja. Es ist vorgesehen, dass das Land finanzielle Ausgleichsleistungen gewähren kann - etwa bei Schäden nach Extremwetter. Außerdem soll Thüringenforst größere Rücklagen bilden können, für die Kreditaufnahme soll eine Grenze aufgehoben werden. Daneben ist auch noch eine Änderung des Thüringer Waldgesetzes geplant, die die Landesforstanstalt indirekt betrifft.

Bisher müssen öffentliche Forstbetriebe für ihre Wälder bis 50 Hektar zehnjährige Betriebspläne erstellen - mit Zustandsdaten über den Wald wie Baumarten, Alter, Holzvorrat und Pflegemaßnahmen. Künftig soll das wie bei Privatwäldern nur noch für Wälder ab 50 Hektar Fläche nötig sein. Damit soll Bürokratie abgebaut und auch Thüringenforst entlastet werden, denn die Landesforstanstalt erstellte diese Betriebspläne in der Regel.