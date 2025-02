Neue Verordnung fast identisch zur alten

Zwar habe das Landratsamt nach der Einkassierung des Erlasses die formelle Beteiligung des BN nachgeholt, heißt es in deren Mitteilung. Am Inhalt des Erlasses scheint sich jedoch nicht viel geändert zu haben. "Nach sorgfältiger Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen hat das Landratsamt Oberallgäu die Biber-Allgemeinverfügung nun in geringfügig geänderter Form erneut erlassen", so das Amt. Zentrale Infrastruktur solle so besser geschützt werden.