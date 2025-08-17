Die Fenster waren geputzt. Das Sofa hatte einen Platz gefunden. Die Kunstwerke warteten darauf, aufgehängt zu werden. Und dann schlug plötzlich der Markt zu. Der Treppchenkonsum fand einen neuen Eigentümer – aus der Traum von einer Galerie auf Zeit. Zumindest in der Steingasse. Weil sich das Projekt „FreiRaumStation“ mit der Umnutzung leer stehender Räumlichkeiten befasst und Bürgermeister Thomas Kaminski derlei Probleme auf dem kurzen Weg löst, fand man schnell eine Lösung. Die Auer Gasse 3 kam in Frage und war ohnehin im Gespräch. Maik Landrock als Eigentümer gab grünes Licht und so verwandelte sich die einstige Parfümerie in die Galerie am Markt. Einzig vier Wochen hatte man Zeit, die Räumlichkeiten zu beleben. Die drei Künstlerinnen Eva Abel, Corinna Heller und Annette Eck gaben mächtig Gas. Am Donnerstag war die Vernissage. Die Gäste strömten zahlreich herbei. Sehr zur Freude der drei Akteurinnen, die bis zum Jahresende in den Räumlichkeiten ihre Arbeiten präsentieren dürfen. Damit ist die Lücke gefüllt – zumindest auf Zeit.