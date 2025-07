Im hiesigen Fußball wird bereits ausgiebig getestet, in wenigen Wochen startet die neue Saison. Neu sind einige Regeländerungen. Wir sprachen mit Sandy Hoffmann über das Regelwerk. Der 54-Jährige ist nicht nur Vorsitzender des KFA Rhön-Rennsteig, sondern auch Schiedsrichter-Lehrwart in Thüringen, Lehrstabsmitglied im Nordostdeutschen Fußballverband und er gehört auch dem Kompetenzteam von DFB-Lehrwart Lutz Wagner im Deutschen Fußball-Bund an. Hoffmann schult Unparteiische deutschlandweit. Was sagt er zu den neuen Regeln, die seit dem 1. Juli gelten?