Neue Funktion freigeschaltet: KI-Bot für Schulen bringt Ideen aus anderen Ländern

Bei "Telli" handelt es sich um einen KI-gestützten Assistenten, der nach Angaben des Thüringer Bildungsministeriums nun auch an den Schulen im Freistaat eingeführt wird. Er greift auf bekannte Modelle von Künstlicher Intelligenz wie das von ChatGPT zurück, beschränkt aber gleichzeitig das, was dort ausgegeben wird. Wenn Schüler "Telli" eine Frage stellen, beantwortet die KI diese deshalb oft nicht sofort, sondern gibt den Schülern zum Beispiel Hinweise dazu, wie sie die Fragestellung beantworten können. Maßgeblich entwickelt wird "Telli" durch das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht, das als Medieninstitut aller 16 Bundesländer agiert.