Neue Funktion freigeschaltet: KI-Bot für Schulen bringt Ideen aus anderen Ländern

Erfurt (dpa/th) - Mit der Einführung des Chatbots "Telli" an den Schulen im Freistaat wird dort auch eine neue Funktion freigeschaltet: Lehrer können von ihnen erstellte Vorlagen künftig mit anderen Lehrkräften aus dem gesamten Bundesgebiet teilen – und ihre eigenen Vorlagen weiterleiten. Derzeit müssten Lehrkräfte dazu noch auf ihre persönlichen Netzwerke und Bekanntschaften zurückgreifen, sagte eine Sprecherin des Entwicklungsinstituts der Deutschen Presse-Agentur. "Perspektivisch ist vorgesehen, "Telli" um Community-Funktionen zu erweitern, über die sich Lehrkräfte bundesweit leichter vernetzen und austauschen könnten."