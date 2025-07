Wurde Richard III. von Shakespeare verunglimpft?

Die beiden Prinzen, der zwölf Jahre alte Thronfolger Edward und sein drei Jahre jüngerer Bruder Richard, verschwanden 1483 aus dem Tower of London. Fast 200 Jahre später wurden zwei kleine Skelette in einer Holzkiste innerhalb der berühmten Festung gefunden und in der Westminster Abbey beigesetzt. Beweise, dass es sich tatsächlich um die Überreste der angeblich von ihrem Onkel ermordeten Prinzen handelte, gab es nicht.