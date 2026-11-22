"Ein Ticket zur Bescherung" - ZDF-Streaming-Portal

Am 24. Dezember machen sich neun Menschen auf, um rechtzeitig per Eisenbahn zu ihrer jeweiligen Heiligabend-Feierlichkeit zu kommen, darunter die hochschwangere Nelly und ihre Frau Sarah (Cristina do Rego und Tanja Wedhorn), Rentnerin Gabi und ihr Mann Hans-Jürgen (Ramona Kunze-Libnow und Ludger Pistor). Plötzlich strandet der Zug in einem kleinen Bahnhof: kein Handyempfang, kein Bus, kein Taxi - und es ist kalt. Die zufällige Gruppe steht hilflos in der Dämmerung - ganz weihnachtlich weist ein Stern am Himmel ihnen den Weg zu einem Haus. Die ZDF-Weihnachtskomödie "Ein Ticket zur Bescherung", unter anderem auch mit Timur Bartels und Benito Bause sowie Friedrich von Thun als Witwer und Weihnachtsfan, zeigt, wie verbunden sich sehr unterschiedliche Menschen fühlen können. Bereits online, Ausstrahlung am Montag, 7. Dezember, zur besten Sendezeit 20.15 Uhr.