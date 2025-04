Es war ein Schock für Andreas und Dieter Holz. Im Dezember 2006 fanden die Meininger bei Schachtarbeiten auf ihrem Grundstück in der Mauergasse ein menschliches Skelett. Drei Jahre hatten sie nach dem Erwerb der Fläche an dieser Stelle Tomaten gezüchtet, jetzt sollte dort eine Terrasse entstehen. Doch nachdem in gut 50 Zentimetern Tiefe immer mehr menschliche Knochen zum Vorschein kamen, gerieten die eigentlichen Arbeiten für längere Zeit ins Stocken. Nach dem Anruf bei der Polizei rückte sofort der Kriminaldauerdienst der damaligen Polizeidirektion Suhl an. Und der ließ gründlich weiter graben.