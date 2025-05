Passau (dpa/lby) - Nach der Attacke auf zwei Männer mit einer Eisenstange in Passau ist der 23 Jahre alte Verdächtige in Haft gekommen. Ein Ermittlungsrichter habe den Haftbefehl am Montag wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags erlassen, teilte die Polizei mit. Seitdem ist er in einer Justizvollzugsanstalt.