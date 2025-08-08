In den vergangenen zwölf Monaten wurden in der Landgemeinde Großbreitenbach 22 Kinder geboren. Ein sich fortsetzender Negativtrend. Das hält die Landgemeinde nicht davon ab, zum alljährlichen Babyempfang einzuladen. Zehn Eltern nahmen am Mittwoch die Einladung an, bei der sie einiges über die Frauengruppe und das Frauen- und Familienzentrum erfahren und kleine Geschenke verteilt werden. Besonders wichtig ist dieser Termin zum sich Kennenlernen. Sarah Fischer kennt diesen Empfang bereits vom ersten Kind. Daraus hätten sich im Nachgang Kontakte ergeben. In diesem Jahr ist sie mit Hannes hier. Er gehört zu jenen, die die Krabbelgruppe in der Frauengruppe besuchen. Roza ist das erste Kind der Familie Stricevic. Das Paar aus Kroatien lebt seit sieben Jahren in Großbreitenbach. Zwei weitere heute in Großbreitenbach lebende kroatische Paare sind ebenfalls in diesem Jahr Eltern geworden. Landgemeindebürgermeister Peter Grimm freut sich, dass auch sie der Einladung folgten. Anika Fischer, Leiterin des Frauen- und Familienzentrums, stellte sich als Ansprechpartnerin und die Angebote des Hauses vor.