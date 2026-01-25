Immer wieder sprechen Behörden zudem von Vorfällen mit ausländischen Touristen, die ihr Visum überziehen, illegal arbeiten oder sich respektlos gegenüber Einheimischen und religiösen Traditionen verhalten. In mehreren Fällen blieben auch Geldstrafen oder medizinische Rechnungen unbezahlt. Die Behörden reagierten unter anderem mit Abschiebungen.

Die Einnahmen einer Touristensteuer von umgerechnet etwa acht Euro, die jeder Ausländer seit zwei Jahren vor der Einreise eigentlich berappen muss, blieben laut Koster bisher hinter den Erwartungen zurück. Denn ob wirklich gezahlt wurde, wird meist nicht geprüft, weil es noch keine festen Kontrollpunkte gibt.

Zweifel an der praktischen Umsetzung

Tourismus-Experten weisen darauf hin, dass Kontoauszüge allein wenig über die tatsächliche Zahlungsfähigkeit aussagen. Gelder könnten auf mehreren Konten liegen oder kurzfristig verfügbar sein. Auch Datenschutz- und Privatsphäre-Fragen werden diskutiert.

Vertreter der Hotel- und Gastronomiebranche auf Bali mahnen ebenfalls zur Zurückhaltung, da es sich um einen frühen Entwurf handele. Öffentliche Debatten über unfertige Regeln könnten Unsicherheit auf internationalen Märkten auslösen - und von konkurrierenden Reisezielen genutzt werden, warnte etwa der Hotel- und Restaurantverband PHRI Bali.

Die geplanten Änderungen sollen nach Angaben der Provinzregierung demnächst dem Regionalparlament vorgelegt und – bei Zustimmung – noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Für Reisende bedeutet das vorerst: aufmerksam bleiben und sich vor der Abreise über mögliche neue Einreisebestimmungen informieren.