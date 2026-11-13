Neue Drohung: Trump bekräftigt Interesse an Machtwechsel auf Kuba

Washington - US-Präsident Donald Trump hat signalisiert, dass er in den gut zwei verbleibenden Jahren seiner Amtszeit einen Machtwechsel auf Kuba erzwingen will und dafür auch zu einem Militäreinsatz bereit sein könnte. "Ich will Kuba erledigt haben, bevor ich gehe", sagte Trump in einem Radiointerview. Auf die Frage des Moderators Hugh Hewitt, ob er dafür auch eine einwöchige Militäraktion in Kauf nehmen würde, antwortete der US-Präsident: "Ich würde das durchaus in Erwägung ziehen."