Neue Daten: Inflationsrate in Eurozone sinkt leicht

Luxemburg - Die Inflation in der Eurozone ist im Februar etwas zurückgegangen. Die Verbraucherpreise lagen 2,4 Prozent höher als im Februar 2024, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Januar hatte die Inflationsrate noch bei 2,5 Prozent gelegen. Zuvor war sie vier Monate in Folge gestiegen. Volkswirte hatten für Februar im Durchschnitt einen Rückgang auf 2,3 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Februar um 0,5 Prozent.