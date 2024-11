Neue Bundestrainerin im Skeet-Schießen: Krämer geht, Bechtel kommt

Bechtel ist 55 Jahre alt und legte 2019 das Trainer-Diplom an der Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes in Köln ab. „Es ist so gekommen, wie ich es mir damals zum Start meiner Trainerkarriere erhofft habe“, berichtete Bechtel. „Begonnen hat der Weg mit meiner Trainer-B-Ausbildung, die damals Axel Krämer geleitet hat. Er fragte mich, ob ich mir das hauptamtlich vorstellen könnte.“ Sie konnte, wurde Landestrainerin in Thüringen (2013 bis 2019) und Bundesstützpunkttrainerin in Suhl (seit 2019). Während dieser Zeit durfte sie Krämer und seinem Bundestrainer-Kollegen Uwe Möller (Trap) täglich in Suhl über die Schultern schauen: „Das war sehr hilfreich – und ohne das wäre es auch nicht gegangen, weil es mir verdeutlichte, wie komplex der Bundestrainerposten ist. Es ist nicht nur auf dem Stand stehen und Anweisungen geben. Es geht auch um Organisation, Planung, Finanzen, Koordination, Kommunikation und vieles mehr.“Eine Neubesetzung vermeldete der Deutsche Schützenbund (DSB) auch für den Posten des Gewehr-Bundestrainers. Hier folgt der 54 Jahre alte Österreicher Wolfram Waibel mit Beginn des neuen Jahres auf Achim Veelmann, der zwei Jahre im Amt war.