Thüringens SPD-Chef Georg Maier nannte Schneider und Kaiser „herausragende Persönlichkeiten“. Die SPD zeige damit: „Ostdeutsche Perspektiven haben in der Bundesregierung ein Gewicht.“ Das Umweltressort zähle zu den zentralen Zukunftsministerien. „Gleichzeitig ist das Amt des Ostbeauftragten für uns mehr als Symbolpolitik: Elisabeth Kaiser wird als Stimme des Ostens die Anliegen der Menschen aus den neuen Bundesländern selbstbewusst und konstruktiv in die politische Debatte einbringen“, so Maier.